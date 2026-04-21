Onvoltooid attractiepark Rotterdam geveild voor 6,5 miljoen euro

ROTTERDAM (ANP) - Het onvoltooide attractiepark Rivoli Rotterdam is dinsdag verkocht tijdens een onlineveiling. Het hoogste bod was 6,5 miljoen euro. Ondernemer Hennie van der Most heeft meer dan tien jaar gewerkt aan de bouw van het park aan de Doklaan in Rotterdam, waar eerder een vuilverbrandingsinstallatie stond. Maar de gemeenteraad besloot vorige week dat de eigenaar het terrein moest veilen en wil dat er betaalbare woningen komen.

Volgens de aangenomen motie ziet de gemeenteraad "geen toekomst" meer in een attractiepark op deze locatie. De raad wil in plaats daarvan "toewerken naar een maatschappelijke invulling met betaalbaar wonen, werkgelegenheid en voorzieningen die bijdragen aan de Rotterdammers op Zuid".

Enkele attracties zijn volgens het attractiepark al klaar. Inclusief bijkomende kosten wordt Rivoli Rotterdam verkocht voor ruim 6,6 miljoen euro. In totaal kwamen in ongeveer een half uur tijd vijftien biedingen binnen.