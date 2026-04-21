Iran wil binnenlands vliegverkeer na ruim 50 dagen weer opstarten

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 12:52
TEHERAN (ANP/DPA) - Iran is van plan om het binnenlandse luchtverkeer weer te hervatten. Daarmee zou er een einde komen aan meer dan vijftig dagen zonder vliegverkeer in het land.
Voor het eerst sinds het begin van de oorlog is er een vlucht gepland. Die vertrekt woensdag vanuit Teheran naar het noordoostelijk gelegen Mashhad, aldus Iraanse media. Vanaf daar vliegt het toestel dan, met passagiers, terug naar de hoofdstad. Het lijkt het startschot om langzaam het luchtruim weer te openen.
De Israëlisch-Amerikaanse bombardementen brachten aan zeven vliegvelden schade toe. De grootste schade werd aangericht op de luchthaven Mehrabad, in Teheran, en een groot vliegveld in de buurt van Tabriz. Tientallen passagiersvliegtuigen van de Iraanse maatschappijen Mahan Air en Iran Air stonden sinds de start van de oorlog aan de grond.
POPULAIR NIEUWS

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

Wat is een bipolaire stoornis en hoeveel mensen hebben er last van?

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

