Onzekerheid rond handelsbeleid VS drukt op Europese beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn dinsdag opnieuw flink lager geëindigd. Aanleiding is de onzekerheid over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump wakkerde de onzekerheid dinsdag verder aan, door de aankondiging de importtarieven voor Canadees aluminium en staal te verdubbelen tot 50 procent. Deze moeten woensdagochtend ingaan, samen met de heffingen van 25 procent op deze goederen uit andere landen.

Europese lidstaten zijn eensgezind dat er tegenmaatregelen moeten komen als de tarieven er komen. De vrees dat de Amerikaanse economie door het handelsbeleid in een recessie belandt, leidde maandag al tot een flinke verkoopgolf op Wall Street. Bij het slot van de Europese beurzen, stonden de aandelenbeurzen in New York opnieuw op verlies.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,4 procent lager op 889,69 punten. Maandag zakte de hoofdgraadmeter op het Damrak al 1 procent. In drie weken tijd is de AEX ruim 6 procent aan waarde verloren. De MidKap verloor 1 procent tot 866,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,3 procent in, nadat de Europese aandelenmarkten een dag eerder tot 1,9 procent hadden verloren.

Chipbedrijven

Tussen de schaarse stijgers in de AEX stonden chipbedrijven ASMI en Besi met plussen van respectievelijk 0,8 procent en 1,2 procent. Maandag verloren de chipbedrijven in de hoofdgraadmeter nog tot ruim 6 procent. Chipmachinefabrikant ASML verloor opnieuw en noteerde een min van 1,1 procent.

Air France-KLM bungelde onderaan in de MidKap met een koersverlies van 9,3 procent. De Spaanse krant El Confidencial meldde dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een bod van 300 miljoen euro heeft gedaan voor een meerderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Ook Lufthansa zou een bod hebben gedaan. Het Duitse luchtvaartconcern zakte 5,3 procent op de beurs in Frankfurt.

Olieprijzen

De olieprijzen toonden herstel nadat deze een dag eerder het laagste niveau in zes maanden hadden bereikt door de zorgen over de afzwakkende economie. Een vat Amerikaanse olie was 0,7 procent meer waard en kostte 66,52 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 69,84 dollar per vat.

De euro was 1,0926 dollar waard, tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Daarmee nadert de Europese munt ten opzichte van de dollar een piek in november. Nadat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen bekend werd, had de euro aan waarde ingeleverd door de sterke dollar.