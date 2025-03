Ruime Kamermeerderheid wil lonen en uitkeringen gekoppeld laten

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil de koppeling tussen het wettelijk minimumloon en uitkeringen als de AOW en de WIA in stand laten. Een oproep daartoe van Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA kreeg dinsdag bij de stemmingen brede steun. De Kamer sprak gelijktijdig uit dat middeninkomens er altijd meer op vooruit moeten gaan dan hoge inkomens.

De koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt van tijd tot tijd ter discussie gesteld in Den Haag, vaak wanneer gaten in de begroting gedicht moeten worden. De VVD maakte er onlangs in haar agenda voor werkend Nederland een principiëler punt van. De regeringspartij vindt dat werkenden er altijd meer op vooruit moeten gaan dan mensen die een uitkering krijgen.

Het liberale Kamerlid Thierry Aartsen zei in een stemverklaring dat de motie van Klaver sympathiek klinkt, maar waarschuwde ook voor de "nivelleringsmachine" die de koppeling volgens hem is. Niet werkenden, maar uitkeringsgerechtigden gaan er volgens hem vaak het meest op vooruit en dat vindt hij "fundamenteel oneerlijk". Naast de VVD stemden uiteindelijk alleen JA21 en FVD tegen de motie.

Coalitiepartner NSC steunt de oproep van de grootste oppositiepartij juist "van harte", zei politiek leider Pieter Omtzigt. Hij noemde de koppeling "zeer waardevol", omdat die voorkomt dat bijvoorbeeld AOW'ers of mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn "wegzakken in armoede". Ook de coalitiepartijen PVV en BBB stemden voor de motie van Klaver.