Ook ABN AMRO beperkt mogelijkheden aflossingsvrije hypotheek

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 9:44
anp170326089 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook ABN AMRO beperkt de mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheken. Voor nieuwe hypotheken geldt vanaf 1 juni dat de aflossingsvrije hypotheek maximaal 30 procent van de woningwaarde mag bedragen. Bij huizen met een waarde tot 1 miljoen euro geldt bovendien een maximaal aflossingsvrij bedrag van 150.000 euro.
Rabobank en ASN Bank deden recent al vergelijkbare aankondigingen. Aflossingsvrije hypotheken, waarbij mensen alleen rente betalen en tussentijds niets aflossen, worden steeds meer als risico beschouwd. Ook toezichthouders hebben daar nog niet zo lang geleden op gewezen.
ABN AMRO benadrukt dat er voor bestaande klanten van de bank en label Florius in de meeste gevallen niets verandert. Zij behouden de mogelijkheid om tot 50 procent van de woningwaarde aflossingsvrij te herfinancieren. De aangescherpte regels gelden alleen wanneer klanten hun hypotheek inhoudelijk aanpassen. Dat speelt bijvoorbeeld bij nieuwe financiering voor een verhuizing.
generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

