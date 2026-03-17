Media: Israël voert aanval uit op Iraans kopstuk Larijani

JERUZALEM (ANP) - Israël heeft een nachtelijke aanval uitgevoerd die was gericht tegen Ali Larijani, een hoge veiligheidsfunctionaris en een van de kopstukken van het Iraanse regime. Dat zeggen Israëlische functionarissen tegen nieuwssite Times of Israel.

Onduidelijk is of Larijani, secretaris van de Iraanse veiligheidsraad, de aanval heeft overleefd. Defensiebronnen zeggen dat recent ook is geprobeerd om topfiguren uit te schakelen van de Palestijnse Islamitische Jihad.

Sinds het begin van de oorlog eind februari zijn tal van kopstukken van het Iraanse regime gedood. Het gaat onder meer om de hoogste leider van het streng islamitische bewind, Ali Khamenei.