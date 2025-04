Ook Hoge Raad vindt schoonmaken via app Helpling uitzendwerk

DEN HAAG (ANP) - Schoonmakers die via het inmiddels failliete onlineplatform Helpling huishoudelijk werk deden, waren feitelijk uitzendkrachten. Dat oordeelt de Hoge Raad in een langlopende zaak over de positie van schoonmakers in de platformeconomie.

Helpling omschreef zichzelf als digitaal prikbord voor klusjes, maar vakbond FNV beschouwde het bedrijf als werkgever die schoonmakers dus bescherming moest bieden bij bijvoorbeeld ziekte. In 2021 concludeerde het gerechtshof in Amsterdam dat schoonmakers die via Helpling werkten uitzendkrachten waren. De hoogste rechter bekrachtigt die uitspraak nu.

FNV is blij. Hoewel Helpling failliet is, hebben veel mensen er volgens vakbondsbestuurder Renate Bos nog wat aan. "De schoonmakers die via Helpling werkten, of via een ander platform werken, hebben hierbij met terugwerkende kracht recht op pensioen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en andere werknemersrechten", zegt ze.