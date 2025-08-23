Wielrenner Merlier sprint naar etappezege in Renewi Tour

BILZEN (ANP) - Wielrenner Tim Merlier heeft de vierde etappe van de Renewi Tour gewonnen. De 32-jarige Belg van Soudal Quick-Step was na een heuvelrit over bijna 200 kilometer tussen Riemst en Bilzen de snelste in de sprint.

Olav Kooij van Visma - Lease a Bike ging op de oplopende finishstraat als eerste aan, maar de Nederlander werd nog voorbijgestoken door Merlier en de Tsjech Pavel Bittner (Picnic PostNL). Merlier won woensdag ook de openingsetappe. De Belg Arnaud De Lie bleef leider in het klassement, met 1 seconde voorsprong op Mathieu van der Poel.

De rit van zaterdag met in totaal vijftien klimmetjes was vergelijkbaar met de openingsetappe van de laatste editie. Jonathan Milan was een jaar geleden de snelste in de sprint in Bilzen. Met een laatste helling op 8 kilometer van de streep leken de sprinters dit keer opnieuw kansrijk.

Sprintersploegen

De sprintersploegen maakten zich lange tijd geen zorgen en gaven een zestal renners de ruimte. De vluchters, met de Belg Dries De Bondt als best geklasseerde renner op een minuut van De Lie, namen een voorsprong van 4,5 minuut. De routinier werd samen met Lukas Kubis (Unibet Tietema) als laatste van de vluchters met minder dan 2 kilometer te gaan teruggepakt.

De vijfdaagse etappekoers door Nederland en België eindigt zondag met een rit over een kleine 185 kilometer met start en finish in Leuven.