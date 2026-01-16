Ook Japan onderzoekt chatbot Grok om AI-uitkleedfunctie

TOKIO (ANP/RTR) - Japan is het volgende land dat een onderzoek instelt naar Grok, de chatbot van Elon Musk. Dat maakte de Japanse regering vrijdag bekend. Grok ligt onder vuur omdat het op verzoek seksueel getinte afbeeldingen genereert met kunstmatige intelligentie, ook van minderjarigen.

De regering in Tokio stelt er alles aan te doen om te voorkomen dat er ongepaste beelden worden gegenereerd. Ook juridische maatregelen worden overwogen.

Het bedrijf xAI van Elon Musk kondigde donderdag maatregelen te nemen tegen de mogelijkheid om mensen uit te kleden via AI. xAI stelt gebruikers te blokkeren die dergelijke verzoeken doen. Dat geldt wel alleen voor landen waar deze afbeeldingen in strijd zijn met de wet.

Eerder kondigden de Britten en Canadezen al een onderzoek aan. In de Filipijnen, Indonesië en Maleisië is toegang helemaal of deels geblokkeerd. Nederland overweegt een verbod op de chatbot, zei minister van Justitie Foort van Oosten donderdag.