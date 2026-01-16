Dader zedenzaak Barendrecht: 'Ik had het kunnen voorkomen'

"Ik heb niets gedaan om het misbruik te voorkomen. Ik had het kunnen voorkomen, maar ik heb steeds de verkeerde keuze gemaakt. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn daden en de gevolgen daarvan voor iedereen." Dat zei Mels van B. (46) vrijdag aan het begin van de vierde dag van zijn strafproces bij de rechtbank in Rotterdam. Van B. reageerde op een aantal verklaringen van ouders die donderdag gebruik hebben gemaakt van hun spreekrecht.

Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes ernstig seksueel heeft misbruikt, in zijn woning in Barendrecht en in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. Hij maakte beelden van het misbruik. De slachtoffertjes waren veelal vriendinnetjes van zijn dochter, die hij ook heeft misbruikt. De kinderen werden gedrogeerd met slaapmiddelen.

Van B. zei dat hij de kans heeft gehad zijn problemen met een psycholoog te bespreken. "Ik heb er heel veel spijt van dat ik daar niet heb gezegd dat ik een heel groot probleem heb. Dan was het waarschijnlijk allemaal anders gelopen. "