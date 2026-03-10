ECONOMIE
Ook KLM verhoogt ticketprijzen om scherp gestegen kerosineprijs

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 15:03
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM gaat de scherp gestegen kerosineprijs doorberekenen in zijn ticketprijzen. Hoeveel duurder vliegtickets worden, kon een woordvoerster niet zeggen.
Door de Iranoorlog zijn olie- en brandstoftransporten uit het Midden-Oosten verstoord. De prijs van kerosine, dat voor een belangrijk deel uit het Midden-Oosten komt, is vergeleken met een maand geleden met ruim 70 procent gestegen.
Eerder op de dag kondigde de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS ook al een tijdelijke prijsverhoging van vliegtickets aan om de kosten voor vliegtuigbrandstof op te vangen. "Hoewel we altijd proberen om kostenfluctuaties waar mogelijk op te vangen, maken stijgingen van deze omvang het noodzakelijk om te reageren om stabiele en betrouwbare operaties te kunnen handhaven", zei een woordvoerster van SAS.
