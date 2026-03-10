ECONOMIE
Dwangsommen tot 10 miljoen euro voor Meta

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 15:04
AMSTERDAM (ANP) - Meta Platforms moet dwangsommen tot maximaal 10 miljoen euro betalen voor het uitvoeren van aanpassingen bij Facebook en Instagram. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.
De zaak draait om de gepersonaliseerde tijdlijnen van Facebook en Instagram. De rechtbank in Amsterdam ging in oktober mee in de klacht van stichting Bits of Freedom (BoF) dat er een makkelijk toegankelijke chronologische tijdlijn moest komen, naast de standaardfeed met aanbevolen berichten. Tegen dat besluit van oktober stelde Meta direct hoger beroep in. Inmiddels is een groot deel van de maatregelen getroffen, maar nog niet allemaal.
Het hof vindt dat er een spoedeisend belang is dat alle maatregelen getroffen worden en verhoogt daarin de dwangsommen. De rechter had eerder een maximum van 5 miljoen euro gesteld. Het hof achtte deze prikkel onvoldoende om de uitspraak na te komen.
