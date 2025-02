Ook op luchthaven München wordt gestaakt

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Medewerkers op de luchthaven in München leggen donderdag en vrijdag het werk neer, heeft de Duitse vakbond Verdi aangekondigd. Maandag wordt er al op de luchthavens in Düsseldorf en Keulen gestaakt, nadat onderhandelingen over een cao voor de publieke sector waren vastgelopen.

Onder meer beveiligingsmedewerkers en grondpersoneel op de luchthaven in München, in het zuidoosten van Duitsland, leggen vanaf donderdagnacht 48 uur het werk neer. Volgens de vakbond werd tijdens een vergelijkbare situatie twee jaar geleden de luchthaven gesloten, maar die beslissing ligt volgens Verdi bij de autoriteiten.

De cao waarvoor wordt gestaakt, geldt voor meer dan 2,5 miljoen mensen die onder andere werken in het onderwijs, voor de overheid of op luchthavens. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging, hogere toeslagen voor stressvolle banen en drie extra betaalde verlofdagen.