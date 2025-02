VN-chef: landen moeten werken aan einde oorlog in Oekraïne

GENÈVE (ANP/RTR) - Volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres moeten landen werken aan een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat zei de VN-chef maandag op de derde jaardag van de Russische invasie.

"We moeten geen moeite sparen om een ​​einde te maken aan dit conflict en een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken in overeenstemming met het VN-Handvest, het internationaal recht en de resoluties van de Algemene Vergadering," zei hij tegen de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

De Veiligheidsraad van de VN stemt later op maandag in New York over een door de Verenigde Staten gesteunde ontwerpresolutie. Met de korte tekst roept de raad op tot een "snel einde" aan de oorlog.