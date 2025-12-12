ECONOMIE
Ook ov- en telecombedrijven krijgen voorrang op overvol stroomnet

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 11:54
DEN HAAG (ANP) - Ook openbaarvervoer- en telecombedrijven krijgen voorrang op het overvolle stroomnet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in een nieuwe richtlijn bepaald dat de sectoren van voldoende algemeen belang voor Nederland zijn om prioriteit te krijgen.
Veertien partijen, waaronder de NS en telecomproviders, beklaagden zich eerder met succes bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de voorrangsregels van de ACM. De hoogste rechter voor economisch bestuursrecht verplichtte de toezichthouder in maart om nog dit jaar met een nieuwe set regels te komen, die zorgvuldiger zijn voorbereid en onderbouwd.
Organisaties die van belang zijn voor de veiligheid, zoals defensie en de politie, en basisvoorzieningen, zoals scholen en woningbouwers, kregen volgens de eerdere richtlijn al voorrang. Ook huisartsenkoepels en de transportsector wilden die prioriteit krijgen, maar zij worden niet genoemd in de nieuwe regels die op 1 januari ingaan.
