D66, CDA en VVD omarmen rapport-Wennink over behoud welvaart

DEN HAAG (ANP) - D66, CDA en VVD omarmen het rapport waarin oud-ASML-topman Peter Wennink stelt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de welvaart in Nederland te behouden. "Eigenlijk moet je dit rapport met beide handen aanpakken om ervoor te zorgen dat we ook over tien jaar hier genoeg verdienen om alle ambities van de overheid te betalen", stelde Rob Jetten van D66 voor het begin van onderhandelingen met CDA en VVD. CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat het rapport goed aansluit bij het formatiestuk dat hij en Jetten hebben opgesteld.

"Een heldere oproep aan de politiek en de overheid: investeer de komende jaren echt massaal in een bloeiende economie, zodat we in Nederland genoeg geld kunnen blijven verdienen", is de eerste indruk van Jetten. Hij en Bontenbal benadrukken dat zij het hele rapport nog niet hebben gelezen. Maar ze weten wel wat er in grote lijnen in staat, omdat Wennink hen heeft bijgepraat.

"De urgentie is helder", stelt VVD'er Claire Martens op X naar aanleiding van het rapport.