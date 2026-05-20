Ook Rabo en ABN AMRO stappen in Europees project voor stablecoin

Ook Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een groep Europese banken voor de lancering van een zogeheten euro-stablecoin. Met deze cryptomunt willen de banken een Europees alternatief bieden voor de door de Verenigde Staten gedomineerde stablecoinmarkt.

Vorig jaar werd bekend dat een groep banken, waaronder ING, het nieuwe bedrijf Qivalis had opgericht. In totaal nemen nu 37 financiële instellingen deel aan dit bankenconsortium.

Een stablecoin is een digitale munt die is gekoppeld aan een vaste waarde, in dit geval de euro. Doordat een stablecoin is gekoppeld aan de waarde van een valuta zoals de euro, is de koers van de munt stabiel, namelijk 1 euro. Er bestaan al stablecoins die gekoppeld zijn aan de euro, maar die zijn minder populair dan de stablecoins gelinkt aan de dollar. De euro-stablecoin, die gebruikmaakt van blockchaintechnologie, moet volgens Qivalis een "vertrouwde Europese betaalstandaard" worden.