Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

Wie twijfelt aan zijn relatie, neemt die onzekerheid vaak mee in alledaagse gesprekken met zijn partner. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amerikaanse communicatiewetenschappers. Zelfs simpele activiteiten, zoals samen een vakantie plannen of boodschappen organiseren, verlopen negatiever wanneer een van de partners onzeker is over de relatie. Tegelijkertijd blijkt steun van een partner juist een sterke motor voor positieve communicatie en geluk.

Voor het onderzoek observeerden wetenschappers 71 heteroseksuele koppels. De deelnemers, voornamelijk studenten van rond de negentien jaar, kregen verschillende gezamenlijke opdrachten. Zo moesten zij onder tijdsdruk een fictieve vakantie plannen binnen een strak budget en een efficiënte route uitstippelen om boodschappen te doen voor een feest. Tijdens deze opdrachten werden de gesprekken gefilmd en later geanalyseerd door onafhankelijke observatoren.

Twijfel werkt door in communicatie

De onderzoekers baseerden zich op de zogenoemde ‘relational turbulence theory’. Die theorie stelt dat relaties onrustig worden wanneer partners onzeker zijn over hun toekomst samen of wanneer zij het gevoel hebben dat hun partner persoonlijke doelen belemmert. Volgens de onderzoekers ontbreekt bij relatie-onzekerheid een stabiel referentiekader, waardoor gedrag van een partner sneller negatief wordt geïnterpreteerd.

De resultaten laten zien dat vooral onzekerheid bij mannen een duidelijke invloed had op de sfeer tijdens gesprekken. Wanneer mannen twijfelden aan de relatie, voelden zowel zijzelf als hun partner zich minder gelukkig tijdens de opdrachten. Ook nam de irritatie aan beide kanten toe. Die negatieve emoties vertaalden zich vervolgens in kritischer en minder constructieve communicatie. Observatoren zagen bijvoorbeeld meer negatieve opmerkingen, afkeurende blikken en irritaties tijdens de gesprekken.

Opvallend was dat irritatie niet automatisch leidde tot terugtrekking of stiltes. Partners bleven wel degelijk actief deelnemen aan het gesprek, maar de toon werd merkbaar grimmiger.

Hulpvaardige partner zorgt voor meer positiviteit

Tegenover die negatieve effecten staat een duidelijke positieve factor: steun van de partner. Deelnemers die vonden dat hun partner hen hielp bij dagelijkse doelen en verplichtingen, ervoeren meer geluk tijdens de opdrachten. Vooral vrouwen reageerden sterk op die ervaren steun. Bovendien ging dat gevoel van hulpvaardigheid samen met positievere communicatie en minder irritatie.

Volgens hoofdonderzoeker Brisini is dat opvallend, omdat eerdere studies juist suggereerden dat negatieve ervaringen doorgaans zwaarder wegen dan positieve. In dit onderzoek bleek het gevoel dat een partner behulpzaam is juist een krachtige voorspeller van positieve emoties en communicatie.

De onderzoekers benadrukken wel dat het om relatief luchtige situaties ging. De gesprekken draaiden om hypothetische opdrachten en niet om echte conflicten of zware relatieproblemen. Daardoor bleven de emoties beperkt. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen hoe relatie-onzekerheid doorwerkt tijdens serieuze ruzies of stressvolle situaties.

De conclusie lijkt echter helder: hoe partners zich voelen over hun relatie, beïnvloedt direct de manier waarop zij dagelijks met elkaar praten. Zelfs kleine twijfels kunnen gewone gesprekken ongemerkt een stuk negatiever maken.