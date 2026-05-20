Defensie neemt risico's met inkoop zonder aanbesteding

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie neemt te veel risico door aanbestedingsprocedures te omzeilen en inkoopcontracten direct te gunnen. Daarvoor waarschuwt president Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer bij het aanbieden van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek in de Tweede Kamer. Hij vindt ook dat defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) deze onvolkomenheid niet serieus genoeg neemt.

Directe gunning zonder goede onderbouwing ondermijnt het gelijke speelveld voor bedrijven, waarschuwt Duisenberg. "In een defensiemarkt met risico's, zonder een fraude- en corruptiebeleid, is dat geen goed idee. Dat de verantwoordelijke minister defensief reageert en deze bevinding niet erkent, is niet goed voor een lerende overheid." Het kabinet wil de komende jaren structureel vele miljarden meer gaan uitgeven aan wapens en manschappen.