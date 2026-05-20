ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie neemt risico's met inkoop zonder aanbesteding

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 10:38
anp200526075 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie neemt te veel risico door aanbestedingsprocedures te omzeilen en inkoopcontracten direct te gunnen. Daarvoor waarschuwt president Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer bij het aanbieden van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek in de Tweede Kamer. Hij vindt ook dat defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) deze onvolkomenheid niet serieus genoeg neemt.
Directe gunning zonder goede onderbouwing ondermijnt het gelijke speelveld voor bedrijven, waarschuwt Duisenberg. "In een defensiemarkt met risico's, zonder een fraude- en corruptiebeleid, is dat geen goed idee. Dat de verantwoordelijke minister defensief reageert en deze bevinding niet erkent, is niet goed voor een lerende overheid." Het kabinet wil de komende jaren structureel vele miljarden meer gaan uitgeven aan wapens en manschappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

11347186_m

Waar je woont, heeft invloed op hoe snel je veroudert

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

Loading