Ook Sixt gaat minder elektrische auto's verhuren

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Net als Hertz, gaat ook het Duitse autoverhuurbedrijf Sixt minder elektrische auto's verhuren. De reden is volgens het bedrijf dat klanten liever een auto met een verbrandingsmotor willen.

"Wij passen ons aandeel elektrisch aangedreven auto's aan op basis van de vraag van consumenten en kunnen zeer snel reageren op veranderingen in de vraag", maakte Europa's grootste autoverhuurbedrijf woensdag bekend. Vorig jaar had Sixt net iets minder dan 10.000 stekkerauto's, op een totale vloot van bijna 170.000 voertuigen.

Aankopen door verhuurbedrijven zijn een zegen voor autofabrikanten die grote aantallen willen verkopen. Voor de verhuurders blijken deze aankopen echter vaak geen goede investeringen te zijn. Zowel Hertz als Sixt gaven in de afgelopen maanden aan dat ze af willen van Tesla's omdat ze duur zijn in onderhoud. Daarbij ondermijnden de agressieve prijsverlagingen van de autofabrikant de restwaarde van de auto's. De waarde van zo'n auto aan het einde van de verhuurperiode is een belangrijk risico voor een verhuurbedrijf.