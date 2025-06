Kielich wint wielerkoers Antwerp Port Epic vol valpartijen

ANTWERPEN (ANP) - De Belg Timo Kielich heeft de wielerkoers Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck bleef voorop met Rasmus Bøgh Wallin en versloeg de Deen in de sprint. De Belg Tim Merlier finishte kort achter het tweetal als derde.

De koers kende tal van valpartijen. Onder anderen de Australiër Sam Welsford en de Belg Arnaud De Lie moesten opgeven nadat ze onderuit waren gegaan. De Nederlander Tibor Del Grosso verloor, terwijl hij tempo maakte in het peloton, de macht over het stuur en duikelde de berm in. De regerend wereldkampioen veldrijden bij de beloften kon wel verder.

Het werd een duel tussen Soudal Quick-Step (Merlier) en Alpecin-Deceuninck (Del Grosso). Van die laatste ploeg ging Kielich 30 kilometer voor de finish in de aanval. Hij kreeg 7 kilometer voor de finish gezelschap van Wallin. Een valpartij achter het tweetal frustreerde de achtervolging, waarna ook de ploeg Arkéa - B&B Hotels (Arnaud Démare) het gat niet dicht kreeg. Del Grosso werd vijfde.