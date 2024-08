Oordeel over Roundup-zaak mogelijke opsteker voor Bayer

LEVERKUSEN (ANP/BLOOMBERG) - Chemieconcern Bayer heeft een belangrijke overwinning behaald in een Amerikaanse rechtszaak over het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup. Een man die een vorm van kanker had gekregen, wijt dit aan het gebruik van de onkruidverdelger en stelt dat Bayer onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de risico's. Hij beriep zich daarbij op de regels die in de staat Pennsylvania gelden voor etiketten van onkruidmiddelen, maar in hoger beroep oordeelden rechters in Philadelphia dat federale wetgeving leidend is.

Voor Bayer is het een opsteker, omdat dit het mogelijk makkelijker maakt een nieuwe golf aan rechtszaken over Roundup af te wikkelen. Het aandeel Bayer stond vrijdag in de late ochtend ruim 11 procent hoger.

Veel Amerikanen spanden al een rechtszaak aan tegen Bayer omdat ze ziek zouden zijn geworden door Roundup. Dat middel werd via de overname van Monsanto in 2018 eigendom van het Duitse concern.

Voor een grote schikking van ruim 100.000 zaken zette Bayer 16 miljard dollar opzij. Bij een nieuwe golf zaken om Roundup claimen veel mensen dat het bedrijf hen onvoldoende had gewaarschuwd voor de risico's van het middel. Mogelijk moet het Amerikaanse hooggerechtshof zich over de zaak in Pennsylvania buigen. In een Roundup-zaak tegen Bayer in Georgia oordeelden rechters juist dat federale wetten niet leidend zijn bij voorschriften voor veiligheidswaarschuwingen.