FT: grote Amerikaanse oliedienstverlener breidt uit in Rusland

HOUSTON (ANP) - SLB, de grootste oliedienstverlener ter wereld, is nog altijd actief in Rusland, terwijl de meeste westerse concurrenten zich hebben teruggetrokken uit dat land sinds de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens de krant heeft het bedrijf uit Houston, dat voorheen bekendstond als Schlumberger, zijn activiteiten in Rusland zelfs uitgebreid met nieuwe contracten en honderden werknemers aangenomen ondanks de westerse sancties tegen Moskou.

SLB zegde in juli 2023 toe om "leveringen van producten en technologie naar Rusland" vanuit zijn wereldwijde faciliteiten te stoppen. Russische douaneaangiften tonen volgens FT aan dat dergelijke importen begin september inderdaad tot stilstand zijn gekomen. Uit de aangiften blijkt echter dat SLB ook materialen uit andere bronnen bleef importeren. Zo zou SLB voor miljoenen dollars aan apparatuur hebben ingevoerd via landen als China en India die geen handelsbeperkingen met Rusland kennen.

SLB weigerde commentaar te geven. Een persoon die dicht bij het bedrijf staat, zei dat de import niet "van een SLB-faciliteit" komt en daarom "in overeenstemming is met de openbare verklaringen van SLB en de internationale sanctierichtlijnen".

Oorlogsinspanningen

Mensenrechtenorganisaties en de Oekraïense regering beweren al langer dat SLB Rusland helpt miljarden dollars aan olie-inkomsten te genereren om de oorlogsinspanningen van het Kremlin te ondersteunen. Vorig jaar werd SLB door de Oekraïense nationale corruptiedienst NACP op een zwarte lijst gezet van "internationale sponsors van oorlog".

Mensenrechtenorganisatie Global Witness verklaarde dat westerse energiebedrijven nog steeds vrij zijn Rusland te helpen olie te produceren en de oorlog te financieren. "Dat is een groot falen." Het Westen heeft strenge sancties aan oliedienstverleners in Rusland tot nu toe vermeden door zorgen dat het land de export van olie afknijpt en daarmee een piek in de olieprijzen zou veroorzaken.

In mei zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat SLB "tot nu toe" de sancties niet had overtreden. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën verklaarde dat de VS en de internationale coalitie zich tegen Rusland blijven verzetten, maar dat het stoppen van de Russische oliestroom ernstige gevolgen zou hebben voor de wereldeconomie.