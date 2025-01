Oostenrijkse vastgoedmagnaat Benko gearresteerd

WENEN (ANP/RTR) - De oprichter van het failliete Oostenrijkse vastgoedconcern Signa, René Benko, is gearresteerd in zijn villa in Innsbruck. Dat meldt de krant Kronen Zeitung donderdag.

Een Italiaanse rechter gaf vorige maand opdracht tot de arrestatie van de zakenman en acht anderen. Dat had te maken met een onderzoek naar vermeende corruptie van politici in Noord-Italië, meldde persbureau Reuters eerder op basis van ingewijden. De politie in Oostenrijk zei daarna dat ze Benko niet zou arresteren.

Reuters meldt dat de lokale politie doorverwees naar Oostenrijkse anticorruptieofficieren van het OM, die niet direct beschikbaar waren voor commentaar. Volgens de krant Der Standard heeft Benko's advocaat de arrestatie bevestigd.

Benko's vastgoedimperium Signa viel eind 2023 om, nadat de rentes waren gestegen en de portefeuille van het bedrijf in waarde was gedaald. De groep bezat onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn, het iconische Chrysler Building in New York en warenhuis Selfridges in Londen.