Alle slachtoffers hotelbrand Turkije geïdentificeerd: 78 doden

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse autoriteiten zeggen dat ze alle slachtoffers hebben geïdentificeerd van de hotelbrand in skigebied Kartalkaya. Het ministerie van Justitie meldt dat sprake is van 78 overleden mensen.

De plaatselijke autoriteiten in Bolu spraken eerder nog over 79 doden door de brand. Die brak eerder deze week in de vroege ochtend uit in het Grand Kartal Hotel.

De brand zorgde in Turkije voor grote verontwaardiging en beschuldigingen van nalatigheid. Overlevenden zeggen dat het brandalarm tijdens de nachtelijke brand niet werkte.

President Recep Tayyip Erdogan oogde geëmotioneerd op de begrafenis van meerdere leden van dezelfde familie. De autoriteiten hebben elf mensen opgepakt, onder wie de eigenaar van het hotel en een leidinggevende bij de brandweer.