Oostenrijkse zakenman Benko opnieuw veroordeeld voor fraude

INNSBRUCK (ANP/DPA/RTR) - De voormalige miljardair en oprichter van vastgoedconcern Signa, René Benko, is opnieuw veroordeeld wegens faillissementsfraude. De rechtbank in Innsbruck legde de Oostenrijker een voorwaardelijke straf van vijftien maanden cel op.

Benko stond ooit bekend als een van de rijkste Oostenrijkers. Zijn vastgoedimperium, dat ooit het warenhuis KaDeWe in Berlijn en het Chrysler Building in New York omvatte, viel eind 2023 om door hoge schulden.

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk beschuldigde Benko ervan rond dat faillissement elf dure horloges en geld te hebben verstopt in een kluis, met een waarde van honderdduizenden euro's. Daarmee werden de curator en schuldeisers benadeeld. De rechter achtte dit slechts deels bewezen. Benko's echtgenote werd vrijgesproken.

Twee straffen

Benko ontkende. Hij beweerde onder andere dat hij in 2021 een deel van de luxehorloges cadeau had gedaan aan zijn twee zonen, die toen 6 en 11 jaar oud waren. Het OM noemde dat ongeloofwaardig.

Benko werd eerder voor een vergelijkbare vorm van faillissementsfraude veroordeeld tot twee jaar cel. De twee straffen worden nu samengevoegd. Tegen de zakenman lopen meerdere processen die te maken hebben met het faillissement van Signa. Hij zit sinds januari vast.