Verdeelde Fed verlaagt opnieuw de rente

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft voor de derde keer op rij de rente verlaagd met een kwart procentpunt. Beleidsmakers bij de Amerikaanse koepel van centrale banken waren verdeeld. Twee van de twaalf beslissers stemden tegen een verlaging van de leenkosten, terwijl een beleidsmaker de rente nog verder omlaag wilde.

De Fed heeft twee taken, namelijk de inflatie in toom houden en voor een zo sterk mogelijke arbeidsmarkt zorgen. Die twee doelen bijten elkaar nu, want de recentste economische data wijzen op een afzwakkende banengroei terwijl de inflatie hoger is dan de Fed wil. Renteverlagingen stimuleren de economie en de arbeidsmarkt, terwijl hogere rentes in de gangbare economische theorie de inflatie afremmen.