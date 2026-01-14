ECONOMIE
Zo'n 200 mensen bij solidariteitsmars voor Iran in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 16:19
anp140126140 1
AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam hebben een kleine tweehonderd mensen zich verzameld voor een solidariteitsmars voor Iraniërs onder de naam 'United voor freedom'. De betogers, Joden en Iraniërs, willen zich solidair tonen met het Iraanse volk en zich uitspreken tegen het islamitische regime. Vanaf de Dam lopen ze rond 17.00 uur naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.
"Een mars voor mensenrechten, waardigheid en vrijheid - voor Iran, Israël en voor een wereld vrij van onderdrukking", is te lezen in een aankondiging van de mars. Deelnemers was vooraf gevraagd Israëlische vlaggen mee te nemen. Iraniërs en Israëliërs demonstreren soms samen omdat ze een gemeenschappelijke vijand zien in het Iraanse regime.
In Iran zijn massale demonstraties gaande tegen het streng-islamitische regime en de verslechterde economische omstandigheden. Tegen die protesten wordt met geweld opgetreden, waarbij tot nu toe naar schatting meer dan 2500 doden zijn gevallen.
