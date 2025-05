OPEC+ draait oliekraan verder open, lagere pompprijs in zicht

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - De landen van oliekartel OPEC+ gaan de olieproductie volgende maand opnieuw verhogen. Dit is de tweede maand op rij dat het kartel zijn productie sterker verhoogt dan oorspronkelijk gepland, waardoor de olieprijzen verder kunnen dalen. Voor automobilisten kan dit een voordeel opleveren aan de pomp.

Het kartel, dat wordt geleid door Saudi-Arabië en Rusland, gaat de olieproductie in juni verhogen met 411.000 vaten per dag, is zaterdag besloten. De stap volgt op een eerdere verhoging in mei, die toen al tot een scherpe prijsval op de oliemarkt leidde. Handelaren hadden deze beslissing echter al deels zien aankomen, aangezien Saudi-Arabië de afgelopen weken aangaf bereid te zijn tot een langere periode van lage olieprijzen.

De koerswijziging van OPEC+ markeert een opvallende breuk met het traditionele beleid om juist prijsdalingen te voorkomen.