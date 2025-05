Nieuwe arrestaties na moorden in Zweedse kapsalon

STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse autoriteiten hebben nog twee aanhoudingen verricht na de recente moord op drie jongemannen in een kapsalon. Dat betekent dat nu zes mensen vastzitten voor het dodelijke geweld in de universiteitsstad Uppsala.

De moorden hebben in Zweden tot geschokte reacties geleid en tot nieuwe zorgen over bendegeweld. De politie heeft overigens nog niet bevestigd dat daar sprake van is.

Wel had volgens de media zeker één slachtoffer banden met de georganiseerde misdaad. En dat zou ook gelden voor de 20-jarige hoofdverdachte.

In Uppsala, dat ten noorden van Stockholm ligt, zijn tal van geweldsincidenten sinds de moord op de moeder van een bendeleider in 2023. De autoriteiten denken dat sprake is van een conflict tussen de bendes Rumba en Foxtrot.