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OPEC+ houdt doelen rest van jaar ongewijzigd ondanks dure olie

Economie
door anp
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WENEN (ANP/BLOOMBERG) - De landen van oliekartel OPEC+ houden hun productiedoelen tot eind dit jaar ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Dat hebben Saudi-Arabië, Rusland en enkele andere landen zondag besloten in een onlinevergadering.
Zolang de Iranoorlog voortduurt, is de impact van hun productiebesluiten sowieso beperkt. Veel olielanden pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven. Het kartel schroefde de doelen eerder dit jaar nog wel meerdere keren op. Die verhogingen waren grotendeels symbolisch. Inmiddels worden de doelen al een paar maanden constant gehouden.
In normale tijden houdt OPEC+ met zijn besluiten de olieprijzen enigszins stabiel. Nu is de situatie anders. De olieprijs steeg onlangs naar 118 dollar per vat, door vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Oliebedrijven als Shell profiteren flink. Zij boeken recordwinsten. De prijzen aan de pomp in Nederland bevinden zich ook nog altijd op een hoog niveau, hoewel tanken de laatste weken wel wat goedkoper is geworden.
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