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Zes minderjarigen migrantenboot naar Ter Apel, één asielaanvraag

Samenleving
door anp
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CADZAND (ANP) - Van de 38 opvarenden op de migrantenboot, die zaterdag aan land werd gebracht in Cadzand, waren er zes minderjarig. Zij zijn overgebracht naar Ter Apel, laat de marechaussee weten. Een meerderjarige opvarende heeft asiel aangevraagd, de overige mannen doorlopen de vreemdelingenprocedure. Voor hen wordt opvang geregeld.
In totaal zaten 38 mensen op de rubberboot die zaterdagochtend werd gesignaleerd voor de Zeeuwse kust. Behalve 36 mannen uit Afghanistan zaten er twee Soedanezen aan boord. Zij zijn aangehouden voor mensensmokkel en zitten nog vast. Omdat zij in beperkingen zitten, en alleen contact mogen hebben met hun advocaat, kan de marechaussee nog niets meedelen over de eerste bevindingen uit het onderzoek. Het is dus nog niet bekend waar de mensen op de boot zijn gestapt en waar ze naartoe wilden. Het onderzoek daarnaar gaat door.
De boot werd naar de haven van Cadzand gesleept, waar de opvarenden medisch werden onderzocht. Volgens de marechaussee ging het naar omstandigheden goed met ze.
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