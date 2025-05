OPEC+ overweegt om oliekraan verder open te draaien in juli

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Leden van oliekartel OPEC+ zijn in overleg of zij de olieproductie volgende maand opnieuw fors gaan verhogen. Dat zou de derde maand op rij zijn dat het kartel zijn productie sterker verhoogt dan oorspronkelijk gepland, waardoor de olieprijzen opnieuw kunnen dalen. Voor automobilisten kan dit gunstig uitpakken bij het tanken.

Een productiestijging van 411.000 vaten per dag in juli, drie keer zoveel als oorspronkelijk gepland, is een van de opties die worden besproken, meldden ingewijden. Het kartel, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, kondigde voor mei en juni al olieproductieverhogingen van vergelijkbare omvang aan.

De koerswijziging van OPEC+ markeert een opvallende breuk met het traditionele beleid om juist prijsdalingen te voorkomen.

De olieprijzen gingen donderdagochtend stevig omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 60,61 dollar. Brent daalde 1,5 procent tot 63,91 dollar.