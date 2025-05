Songfestivalwinnaar JJ wil dat Israël niet meer aan ESF meedoet

MADRID (ANP) - Als het aan songfestivalwinnaar JJ ligt doet Israël volgend jaar niet meer mee aan het Eurovisie Songfestival. De Oostenrijkse artiest noemt het in een interview met de Spaanse krant El País "teleurstellend" dat het land er nog steeds bij is.

JJ vindt dat er aanpassingen aan het songfestival moeten worden gedaan. "Vooral het stemsysteem en wie er mee mag doen aan het festival moeten worden aangepakt", zegt hij. "Er zou meer transparantie moeten zijn rond de televoting. Dit jaar was het allemaal erg vreemd."

De uitspraken van JJ komen nadat verschillende omroepen opnieuw hun zorgen kenbaar hadden gemaakt over de aanwezigheid van Israël op het festival. Ze zetten onder meer vraagtekens bij de procedure rond de televoting, omdat de Israëlische zangeres Yuval Raphael in veel landen twaalf punten kreeg van het publiek. Ook AVROTROS vindt dat het evenement "in toenemende mate beïnvloed wordt door maatschappelijke en geopolitieke spanningen".