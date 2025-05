OPEC+ verandert nog niets aan afspraken over olieproductie

LONDEN (ANP) - Het verbond van olie-exporterende landen OPEC+ zegt voorlopig niets te veranderen aan de afspraken over de hoeveelheid olie die ze oppompen, meldde de organisatie woensdag. Wel nemen acht leden vermoedelijk aanstaande zaterdag een besluit over afzonderlijke productieverhogingen in juli, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De OPEC+ bestaat uit landen die samen goed zijn voor grofweg de helft van de wereldwijde olieproductie, waarbij Saudi-Arabië en Rusland twee officieuze leiders zijn. Sinds 2022 hebben leden afgesproken minder olie op te pompen om de prijzen te stutten. Acht leden zijn begonnen met het verhogen van de olieproductie, wat de prijzen voor de brandstof dempt.

De OPEC+ maakte woensdag ook bekend dat er een onderzoek komt naar een geschikte nieuwe vergelijkingsbasis voor productiequota in 2027. Dit kan verhitte debatten opleveren tussen landen die hun productiecapaciteit hebben vergroot en landen waar de capaciteit is gekrompen.