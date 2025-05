Wereldvoedselprogramma meldt doden bij inbraak voedselpunt Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - "Hordes hongerige mensen" hebben woensdagmiddag ingebroken bij een opslagpunt van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in de Gazastrook, meldt de VN-organisatie. Daarbij zouden volgens de eerste berichten twee doden zijn gevallen.

Het WFP wijt het incident aan de grote tekorten aan voedsel die zijn ontstaan, doordat Israël maar zeer beperkt humanitaire hulp toelaat in het Palestijnse gebied. "Gaza heeft onmiddellijk voedselhulp nodig. Dit is de enige manier om de mensen gerust te stellen dat ze niet zullen verhongeren," staat in een verklaring van het WFP.

Dinsdag raakten ook al tientallen mensen gewond toen ze voedsel kwamen ophalen bij een distributiepunt van de omstreden organisatie Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die banden heeft met Israël. Er ontstond chaos, waarna de Israëlische krijgsmacht het vuur opende op burgers. Hulp- en mensenrechtenorganisaties spraken schande van de taferelen en de "onmenselijke" manier waarop de Palestijnen aan voedsel moeten komen.