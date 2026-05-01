OPEC+ verhoogt waarschijnlijk de olieproductie, meldt Bloomberg

Economie
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 16:11
WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Landen van OPEC+ zullen zondag waarschijnlijk instemmen met een productieverhoging voor juni, melden drie afgevaardigden van het oliekartel aan persbureau Bloomberg. Dat zou de eerste stap van OPEC+ zijn sinds het plotselinge vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) deze week.
Twee bronnen zeggen dat zeven grote landen, onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland, tijdens hun onlinevergadering waarschijnlijk 188.000 vaten olie per dag toevoegen aan hun productiedoelstelling. Het zou overigens om een symbolische productieverhoging gaan, gezien de Straat van Hormuz zo goed als afgesloten is. Het ophogen van quota nu kan later wel nuttig zijn, als de oorlog in het Midden-Oosten eindigt en landen de olieproductie weer opstarten.
OPEC+ is al langer bezig de olieproductie stapsgewijs te verhogen. Het besluit van de VAE, een bondgenoot van de Verenigde Staten, volgde op zijn kritiek op andere Arabische landen dat ze niet genoeg zouden doen om het land te beschermen tegen de Iraanse aanvallen.
