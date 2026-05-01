Nederland doet niet mee aan defensie-investeringsbank Canada

DEN HAAG/OTTAWA (ANP) - Nederland doet niet mee aan de defensie-investeringsbank die Canada met andere landen opzet. Den Haag geeft de voorkeur aan de kredietinstelling waar het zelf samen met andere landen aan werkt.

Canada maakte eerder deze week bekend dat het gastland wordt voor de nieuwe Defence, Security & Resilience Bank (DSRB). Die moet vooral armere bondgenoten helpen zich te herbewapenen nu ze minder op de bescherming van de VS rekenen en Rusland en China meer vrezen.

Initiatiefnemer Canada had graag gezien dat ook landen als Nederland zouden aansluiten. Maar het kabinet kiest voor het Multilateral Defense Mechanism, zegt het ministerie van Financiën. Dat MDM, dat Nederland samen met het VK en Finland wil starten, richt zich naast financiering ook op gezamenlijke aanbesteding. Het fonds is bedoeld voor rijkere landen, meldde Financiën eerder al.

Onder andere Duitsland en Frankrijk bedankten eveneens voor de DSRB, waarbij grote banken als ING en Deutsche Bank betrokken zijn.