ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Darter Van Gerwen verslaat Van Veen in finale Bahrein Masters

Sport
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 21:30
anp160126193 1
BAHREIN (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft de Bahrein Masters op zijn naam geschreven. Het was zijn zeventiende overwinning in een toernooi uit de World Series of Darts. De Brabander rekende in de finale af met Gian van Veen, de Gelderlander die eerder deze maand de finale van het WK speelde.
De finale in Bahrein eindigde in 8-6 voor Van Gerwen, die op het WK in Londen niet verder kwam dan de achtste finale. Van Veen, die de WK-finale verloor van de Engelsman Luke Littler, steeg door zijn goede prestaties op de wereldranglijst en verdrong Van Gerwen van de derde plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

ANP-522138925

Wijze lessen over de liefde van Adriaan van Dis: "De liefde bedekt, de liefde begrijpt"

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

Loading