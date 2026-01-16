Darter Van Gerwen verslaat Van Veen in finale Bahrein Masters

BAHREIN (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft de Bahrein Masters op zijn naam geschreven. Het was zijn zeventiende overwinning in een toernooi uit de World Series of Darts. De Brabander rekende in de finale af met Gian van Veen, de Gelderlander die eerder deze maand de finale van het WK speelde.

De finale in Bahrein eindigde in 8-6 voor Van Gerwen, die op het WK in Londen niet verder kwam dan de achtste finale. Van Veen, die de WK-finale verloor van de Engelsman Luke Littler, steeg door zijn goede prestaties op de wereldranglijst en verdrong Van Gerwen van de derde plaats.