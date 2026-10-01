OpenAI: medewerkers ontslagen om onzorgvuldige omgang informatie

SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft laten weten drie onderzoekers te hebben ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met "gevoelige informatie" en schending van het bedrijfsbeleid. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt.

OpenAI bevestigde de identiteit van de betrokkenen niet, maar volgens The Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de medewerkers aan veiligheid.

"We hebben drie personen ontslagen", liet OpenAI in een verklaring aan AFP weten. "Uit ons onderzoek is gebleken dat deze personen buiten de vastgestelde bedrijfsprocedures onzorgvuldig met gevoelige informatie zijn omgegaan. Daarmee hebben ze ons beleid geschonden en het vertrouwen beschaamd dat essentieel is voor ons werk."