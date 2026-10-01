ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OpenAI: medewerkers ontslagen om onzorgvuldige omgang informatie

Economie
door anp
anp021026006 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft laten weten drie onderzoekers te hebben ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met "gevoelige informatie" en schending van het bedrijfsbeleid. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt.
OpenAI bevestigde de identiteit van de betrokkenen niet, maar volgens The Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de medewerkers aan veiligheid.
"We hebben drie personen ontslagen", liet OpenAI in een verklaring aan AFP weten. "Uit ons onderzoek is gebleken dat deze personen buiten de vastgestelde bedrijfsprocedures onzorgvuldig met gevoelige informatie zijn omgegaan. Daarmee hebben ze ons beleid geschonden en het vertrouwen beschaamd dat essentieel is voor ons werk."
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

IMG_4916

Die bruingrijze bol hoog in je boom? Het kan een hoornaarsnest zijn, en de gemeente haalt hem vaak niet meer weg

121105769_m

Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

147359090_m

Sneller lopen, sterkere spieren, slankere taille: dit supplement lijkt oudere mensen te verjongen

ANP-150583950

Eerder stoppen met werken? Dan betaal je bijna dubbel zoveel belasting tot je AOW-leeftijd

shutterstock_2591691153

Heb je een vakantiehuis of tweede woning? Bij €300.000 WOZ betaal je in 2027 ruim €2.100 meer box 3-belasting

Loading