Ethiopië verklaart Egyptische diplomaat tot persona non grata

ADDIS ABEBA (ANP/RTR) - De Ethiopische regering heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Dat meldt de staatsomroep Ethiopian Broadcasting Corporation. Waarom de diplomaat het land moet verlaten, is niet duidelijk.

Egypte reageerde daarop door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata te verklaren. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken, meldt het staatsgelieerde Egyptische Al Qahera News op basis van een anonieme hooggeplaatste Egyptische bron.

De bron noemde de stap van Ethiopië tegen de Egyptische diplomaat "betreurenswaardig" en ongerechtvaardigd. Egypte heeft zich volgens de bron altijd verzet tegen inmenging in de interne aangelegenheden van andere landen.

Eerder op donderdag liet Eritrea weten alle diplomatieke banden met Ethiopië te verbreken. Het Afrikaanse land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara.

Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) financieel te steunen. Eritrea ontkent dit. Het conflict tussen TPLF en het regeringsleger laaide vorige week weer op. Beide beschuldigen elkaar ervan een vredesakkoord uit 2022 te hebben geschonden.