OpenAI schort groot Brits datacenterproject op

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI schort ambitieuze plannen voor uitbreiding van zijn datacenters in het Verenigd Koninkrijk op, maakte het bedrijf bekend. Het Britse Stargate-project dreigt volgens het bedrijf achter ChatGPT te duur te worden door hoge energiekosten en regelgeving. Voor de regering van premier Keir Starmer is het een tegenvaller, want in zijn plannen voor economische groei spelen AI en datacenters een belangrijke rol.

"We zien veel potentie in de toekomst van AI in het Verenigd Koninkrijk", meldde OpenAI. "Rekenkracht vormt daarvoor de basis - we blijven de mogelijkheden voor Stargate UK verkennen en gaan ermee verder als de juiste omstandigheden, zoals regelgeving en energiekosten, een langetermijninvestering mogelijk maken."

Stargate staat voor plannen van OpenAI om de wereldwijde datacentercapaciteit uit te breiden voor het trainen van zijn AI-modellen. De eerste locatie staat in Texas en er zijn projecten gaande in Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten.