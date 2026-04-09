Van der Poel schat kansen in Roubaix hoger in dan in Vlaanderen

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 17:07
ROUBAIX (ANP/AFP/BELGA) - Mathieu van der Poel vindt zichzelf "meer favoriet" in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat zei hij donderdag op een persconferentie. Van der Poel werd afgelopen zondag in Vlaanderen tweede achter Tadej Pogacar. In Roubaix was de Nederlander de afgelopen drie jaar de beste.
Volgens Van der Poel is de Franse voorjaarsklassieker "opener" dan de Ronde van Vlaanderen en heeft Pogacar in Roubaix "minder zekerheden". "Om hem te verslaan, moet ik op mijn best zijn. En zelfs dan is het geen garantie, want Tadej is echt heel sterk", aldus de renner van Alpecin-Premier Tech.
"Natuurlijk zit die vierde zege in mijn achterhoofd", zei Van der Poel. Als hij zondag wint, dan komt hij op gelijke hoogte met recordhouders Roger De Vlaeminck en Tom Boonen.
"We krijgen een pak kasseizones te verwerken, maar de beslissing valt heel weinig op de stenen", aldus Van der Poel. Volgens hem zijn de stukken tussen de sectoren bepalender. "De wind kan hierin zeker een rol spelen." Bij Alpecin-Premier Tech gaat zondag naast Van der Poel ook de Belgische topsprinter Jasper Philipsen van start.
