Wat is je euro waard, deze zomer? Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

De zomervakantie nadert en de portemonnee piept. Brandstof is in Nederland zo'n €0,45 per liter duurder dan over de grens ( VAB ), campings worden in 2026 gemiddeld 3,49% duurder dan vorig jaar, en in Nederlandse hotels en restaurants betaal je inmiddels 9% boven het EU-gemiddelde. Toch lopen de kosten per bestemming enorm uiteen. We vergeleken vijf klassieke autobestemmingen — Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië en Duitsland — op vijf vaste posten: tanken, tol, kamperen, een dagje boodschappen en een terrasje.

Bestemming Brandstof (€/l Euro95) Tol enkele reis vanaf NL Camping/nacht (2p) Prijsniveau horeca/hotel (EU=100) 🇩🇪 Duitsland (Beieren) €2,01 ±€0 €30,27 109 🇫🇷 Frankrijk (Provence) €2,03 ±€115 €26,75 117 🇪🇸 Spanje (Costa Brava) €1,54 ±€115 (Frankrijk) €34,82 86 🇮🇹 Italië (Toscane) €1,93 ±€75–€215 afh. route €41,21 104 🇭🇷 Kroatië (Istrië) €1,64 ±€40 (D+AT) €41,26 71 🇳🇱 Nederland (ref.) €2,36 €0 €26,34 109

De grote tegenstelling: goedkoop ter plaatse, duur onderweg

Kroatië en Spanje zijn ter plaatse spotgoedkoop — Kroatië zit op 71% van het EU-prijsniveau, Spanje op 86% — maar de heenreis maakt dat deels weer goed: een tank Euro95 vlak voor de Spaanse grens is €0,80 per liter goedkoper dan thuis ( VAB ). Frankrijk is precies omgekeerd: snel te bereiken, maar zowel péage (tot €115 enkele reis) als horeca (17% boven EU-gemiddelde) tikken hard aan.

Camping: Adriatische kust is bijna twee keer zo duur als Nederland

Een nacht voor twee personen met staanplaats, caravan, stroom en toeristenbelasting kost in Kroatië gemiddeld €41,26 en in Italië €41,21 — terwijl je in Nederland zelf op €26,34 zit en in Frankrijk zelfs op €26,75. Voor een gezin met twee weken vakantie is dat een verschil van ruim €200 alleen al op de standplaats.

Dagje vakantie: het verschil in vijf hapjes en slokjes

Op een gemiddeld vakantiedagje van een gezin (4 broodjes, 2 koffie, 4 ijsjes, een fles wijn uit de supermarkt en een rondje bier op het terras) is Kroatië volgens het Eurostat-prijsniveau ruwweg €15–€20 goedkoper dan eenzelfde dagje in Nederland of Duitsland, en Spanje zo'n €10–€12. In Frankrijk en Italië is dat dagje juist gelijk aan of duurder dan thuis.

De winnaars per type vakantieganger

Beste prijs-kwaliteit als je tijd hebt: Kroatië — duurste camping, maar het láágste prijsniveau ter plaatse en goedkope brandstof onderweg.

Beste budgetoptie met auto: Spanje — €0,80/l korting aan de pomp en horeca op 86% van EU-gemiddelde.

Slimste keuze bij korte vakantie: Duitsland — geen tol, brandstof €0,35/l goedkoper, vergelijkbaar prijsniveau als thuis.

Duurste combinatie: Frankrijk — hoogste tol, duurste horeca van de vijf, brandstof nauwelijks goedkoper.

Mooi maar prijzig: Italië — campings én tolwegen tikken samen flink aan.

