Wat is je euro waard, deze zomer? Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam
De zomervakantie nadert en de portemonnee piept. Brandstof is in Nederland zo'n €0,45 per liter duurder dan over de grens (VAB
), campings worden in 2026 gemiddeld 3,49% duurder dan vorig jaar, en in Nederlandse hotels en restaurants betaal je inmiddels 9% boven het EU-gemiddelde. Toch lopen de kosten per bestemming enorm uiteen. We vergeleken vijf klassieke autobestemmingen — Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië en Duitsland — op vijf vaste posten: tanken, tol, kamperen, een dagje boodschappen en een terrasje.
|Bestemming
|Brandstof (€/l Euro95)
|Tol enkele reis vanaf NL
|Camping/nacht (2p)
|Prijsniveau horeca/hotel (EU=100)
|🇩🇪 Duitsland (Beieren)
|€2,01
|±€0
|€30,27
|109
|🇫🇷 Frankrijk (Provence)
|€2,03
|±€115
|€26,75
|117
|🇪🇸 Spanje (Costa Brava)
|€1,54
|±€115 (Frankrijk)
|€34,82
|86
|🇮🇹 Italië (Toscane)
|€1,93
|±€75–€215 afh. route
|€41,21
|104
|🇭🇷 Kroatië (Istrië)
|€1,64
|±€40 (D+AT)
|€41,26
|71
|🇳🇱 Nederland (ref.)
|€2,36
|€0
|€26,34
|109
Bronnen: VAB brandstofprijzen mei 2026
, KampeerMagazine 2026, Tolwegen.nl & Gepakt en Gezakt, NRIT Media / Eurostat-prijsniveau.
De grote tegenstelling: goedkoop ter plaatse, duur onderweg
Kroatië en Spanje zijn ter plaatse spotgoedkoop — Kroatië zit op 71% van het EU-prijsniveau, Spanje op 86% — maar de heenreis maakt dat deels weer goed: een tank Euro95 vlak voor de Spaanse grens is €0,80 per liter goedkoper dan thuis (VAB
). Frankrijk is precies omgekeerd: snel te bereiken, maar zowel péage (tot €115 enkele reis) als horeca (17% boven EU-gemiddelde) tikken hard aan.
Camping: Adriatische kust is bijna twee keer zo duur als Nederland
Een nacht voor twee personen met staanplaats, caravan, stroom en toeristenbelasting kost in Kroatië gemiddeld €41,26 en in Italië €41,21 — terwijl je in Nederland zelf op €26,34 zit en in Frankrijk zelfs op €26,75. Voor een gezin met twee weken vakantie
is dat een verschil van ruim €200 alleen al op de standplaats.
Dagje vakantie: het verschil in vijf hapjes en slokjes
Op een gemiddeld vakantiedagje van een gezin (4 broodjes, 2 koffie, 4 ijsjes, een fles wijn uit de supermarkt en een rondje bier
op het terras) is Kroatië volgens het Eurostat-prijsniveau ruwweg €15–€20 goedkoper dan eenzelfde dagje in Nederland of Duitsland, en Spanje zo'n €10–€12. In Frankrijk en Italië is dat dagje juist gelijk aan of duurder dan thuis.
De winnaars per type vakantieganger
- Beste prijs-kwaliteit als je tijd hebt: Kroatië — duurste camping, maar het láágste prijsniveau ter plaatse en goedkope brandstof onderweg.
- Beste budgetoptie met auto: Spanje — €0,80/l korting aan de pomp en horeca op 86% van EU-gemiddelde.
- Slimste keuze bij korte vakantie: Duitsland — geen tol, brandstof €0,35/l goedkoper, vergelijkbaar prijsniveau als thuis.
- Duurste combinatie: Frankrijk — hoogste tol, duurste horeca van de vijf, brandstof nauwelijks goedkoper.
- Mooi maar prijzig: Italië — campings én tolwegen tikken samen flink aan.
Slot
De goedkoopste vakantie
is dit jaar niet automatisch de dichtstbijzijnde. Wie bereid is om een dag langer door te rijden, verdient die extra kilometers in Kroatië of Spanje vaak binnen een week terug. Reken voor vertrek dus niet alleen je tank uit, maar ook je terrasje.