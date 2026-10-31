OpenAI zoekt minder geld na uitverkoop AI-aandelen, schrijft FT

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - ChatGPT-moederbedrijf OpenAI verlaagt zijn doelstelling bij het ophalen van nieuw kapitaal, omdat een uitverkoop van AI-aandelen en de naderende beursgang van concurrent Anthropic het lastiger maken om toezeggingen van investeerders te krijgen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

OpenAI zou nu ongeveer 20 miljard dollar willen ophalen in een nieuwe financieringsronde, waarbij uitgegaan wordt van een waardering van het bedrijf van 1250 miljard dollar. Vorige maand werd nog gemikt op 30 miljard dollar bij een waardering van 1400 miljard dollar.

De teruggeschroefde ambities zijn een gevolg van groeiende onrust onder investeerders over de enorme bedragen die in kunstmatige intelligentie worden gestoken. Op de beurzen waren vrijdag flinke koersdalingen omdat beleggers twijfelen of de investeringen in AI uiteindelijk wel voldoende zullen opleveren. AI-chipconcern Nvidia werd zelfs ingehaald door Apple als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.