ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verzekeraars zien claims voor platte daken binnenstromen: blad en regen vonden samen een weg naar binnen

Samenleving
door Désirée du Roy
Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.
Volg ons op Google Nieuws
Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer kregen na de stormen Austen en Boelo zo’n duizend schademeldingen binnen. De meeste gaan over platte daken, zei een woordvoerder van Interpolis maandag tegen Omroep Brabant. Heb je een aanbouw, garage of dakkapel met een plat dak, dan is de schade misschien nog niet te zien.

Blad en regen samen zorgen voor de lekkage

Het ging in twee stappen. Austen blies vrijdag 23 oktober veel blad van de bomen, dat op platte daken bleef liggen. Daarna viel er tijdens Boelo zware regen. Het blad sloot de afvoeren af, waardoor het water op het dak bleef staan.
Dat water vindt altijd een manier om weg te komen.
- Woordvoerder Interpolis
Dat water zakt via naden en scheurtjes in de dakbedekking naar de dakconstructie en het plafond eronder. Een kwart van de meldingen bij Interpolis en Centraal Beheer kwam uit Brabant, gevolgd door Limburg en Zuid-Holland. Nationale-Nederlanden telde er bijna vijfhonderd.

Stormschade zie je soms pas later

De verzekeraars verwachten dat het aantal meldingen nog stijgt. “De ervaring leert dat niet alle stormschade direct wordt ontdekt”, zegt de woordvoerder van Interpolis. Mensen zien soms pas later dat dakpannen zijn verschoven of dat er water binnen is gekomen. Bij een plat dak begint dat meestal met een vochtplek of een kring op het plafond van de aanbouw, of een muffe lucht in de garage.

Feiten op een rij

  • Zo’n 1.000 stormmeldingen bij Interpolis en Centraal Beheer op maandag 26 oktober, de meeste over platte daken.
  • Bijna 500 meldingen bij Nationale-Nederlanden, waaronder OHRA en ING Verzekeringen.
  • €250 verplicht eigen risico rekent Univé bij lekkage door storm.
  • 2 keer per jaar controleren adviseert verzekeraar Promovendum voor een plat dak.

Wat je verzekeraar wel en niet betaalt

De opstalverzekering, de verzekering voor je huis zelf, betaalt in de meeste gevallen de schade binnen door lekkage van een plat dak, schrijft Univé. Het herstel van het dak, de dakgoten en de afvoerpijpen zelf betaal je wel uit eigen zak.
Lag er al een gat of scheur die je had kunnen laten maken, dan ben je niet verzekerd. Univé noemt dat nalatigheid. Ook bij een volle dakgoot kan je verzekeraar moeilijk doen, lees je in waarom een dakgoot vol blad je claim kan kosten. Ook bij een omgewaaide schutting krijg je lang niet altijd geld, lees je in waarom je bij een omgewaaide schutting vaak zelf betaalt.

Zo check je je platte dak na de storm

  1. Kijk eerst binnen. Zoek naar vochtplekken of kringen op het plafond van de aanbouw, de garage of onder de dakkapel. Doe dat ook na de volgende flinke bui.
  2. Haal blad en takken weg. Begin bij de afvoer, de opening waar het regenwater het dak verlaat. Staat er na een droge dag nog water op het dak, dan loopt het niet goed weg.
  3. Kijk naar de dakbedekking. Promovendum noemt scheuren, bobbels en losse delen als signaal. Bij grind of leisteen op het dak: ligt het nog overal?
  4. Klim niet zelf op een nat dak. Laat een dakdekker kijken als je het niet veilig kunt bereiken.
  5. Meld schade meteen. Maak foto’s van het dak en het plafond en bewaar de rekening van de dakdekker. Zo kun je laten zien dat het om stormschade gaat en niet om achterstallig onderhoud.
Meer weten?
Bronnen: Omroep Brabant, Univé, Promovendum

Lees ook

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zettenElke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten
Tel je zonnepanelen: vanaf 1 januari levert elk paneel op je dak zo'n €50 per jaar minder opTel je zonnepanelen: vanaf 1 januari levert elk paneel op je dak zo'n €50 per jaar minder op
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1204200505

Salaris stewardess 2026: wat betalen KLM, Transavia en TUI?

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

shutterstock_2681851401

Kamerhuurder of kleinkind in huis en daardoor minder AOW? Uitvoerders willen die controle schrappen, zo zou het voor jou uitpakken

Een kleuter sluipt op zijn tenen door de gang met een vinger tegen de lippen.

Wil je kind niet opruimen of stil zijn? Met deze tijgertruc lukt het wel

IMG_5211

Ratelband zou in Laos van droge noedels leven: zoveel goedkoper is Vientiane echt dan Thailand

SK_Dinner_03-copy-1

Deze Zeeuwse vis zwemt nooit in zee: is dat de toekomst van vis op je bord?

Loading