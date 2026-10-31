Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer kregen na de stormen Austen en Boelo zo’n duizend schademeldingen binnen. De meeste gaan over platte daken, zei een woordvoerder van Interpolis maandag tegen Omroep Brabant . Heb je een aanbouw, garage of dakkapel met een plat dak, dan is de schade misschien nog niet te zien.

Blad en regen samen zorgen voor de lekkage

Het ging in twee stappen. Austen blies vrijdag 23 oktober veel blad van de bomen, dat op platte daken bleef liggen. Daarna viel er tijdens Boelo zware regen . Het blad sloot de afvoeren af, waardoor het water op het dak bleef staan.

Dat water vindt altijd een manier om weg te komen. - Woordvoerder Interpolis

Dat water zakt via naden en scheurtjes in de dakbedekking naar de dakconstructie en het plafond eronder. Een kwart van de meldingen bij Interpolis en Centraal Beheer kwam uit Brabant, gevolgd door Limburg en Zuid-Holland. Nationale-Nederlanden telde er bijna vijfhonderd.

Stormschade zie je soms pas later

De verzekeraars verwachten dat het aantal meldingen nog stijgt. “De ervaring leert dat niet alle stormschade direct wordt ontdekt”, zegt de woordvoerder van Interpolis. Mensen zien soms pas later dat dakpannen zijn verschoven of dat er water binnen is gekomen. Bij een plat dak begint dat meestal met een vochtplek of een kring op het plafond van de aanbouw, of een muffe lucht in de garage.

Feiten op een rij

Zo’n 1.000 stormmeldingen bij Interpolis en Centraal Beheer op maandag 26 oktober, de meeste over platte daken.

stormmeldingen bij Interpolis en Centraal Beheer op maandag 26 oktober, de meeste over platte daken. Bijna 500 meldingen bij Nationale-Nederlanden, waaronder OHRA en ING Verzekeringen.

meldingen bij Nationale-Nederlanden, waaronder OHRA en ING Verzekeringen. €250 verplicht eigen risico rekent Univé bij lekkage door storm.

verplicht eigen risico rekent Univé bij lekkage door storm. 2 keer per jaar controleren adviseert verzekeraar Promovendum voor een plat dak.

Wat je verzekeraar wel en niet betaalt

De opstalverzekering, de verzekering voor je huis zelf, betaalt in de meeste gevallen de schade binnen door lekkage van een plat dak, schrijft Univé . Het herstel van het dak, de dakgoten en de afvoerpijpen zelf betaal je wel uit eigen zak.

Zo check je je platte dak na de storm

Kijk eerst binnen. Zoek naar vochtplekken of kringen op het plafond van de aanbouw, de garage of onder de dakkapel. Doe dat ook na de volgende flinke bui. Haal blad en takken weg. Begin bij de afvoer, de opening waar het regenwater het dak verlaat. Staat er na een droge dag nog water op het dak, dan loopt het niet goed weg. Kijk naar de dakbedekking. Promovendum noemt scheuren, bobbels en losse delen als signaal. Bij grind of leisteen op het dak: ligt het nog overal? Klim niet zelf op een nat dak. Laat een dakdekker kijken als je het niet veilig kunt bereiken. Meld schade meteen. Maak foto’s van het dak en het plafond en bewaar de rekening van de dakdekker. Zo kun je laten zien dat het om stormschade gaat en niet om achterstallig onderhoud.

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