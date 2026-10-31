Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer kregen na de stormen
Austen en Boelo zo’n duizend schademeldingen binnen. De meeste gaan over
platte daken, zei een woordvoerder van Interpolis maandag tegen Omroep
Brabant
. Heb je een aanbouw, garage of dakkapel met een plat dak,
dan is de schade
misschien nog niet te zien.
Blad en regen samen
zorgen voor de lekkage
Het ging in twee stappen. Austen blies vrijdag 23 oktober veel blad
van de bomen, dat op platte daken bleef liggen. Daarna viel er tijdens
Boelo zware regen
. Het blad sloot de afvoeren af, waardoor het water op
het dak bleef staan.
Dat water vindt altijd een manier om weg te komen.- Woordvoerder Interpolis
Dat water zakt via naden en scheurtjes in de dakbedekking naar de
dakconstructie en het plafond eronder. Een kwart van de meldingen bij
Interpolis en Centraal Beheer kwam uit Brabant, gevolgd door Limburg en
Zuid-Holland. Nationale-Nederlanden telde er bijna vijfhonderd.
Stormschade zie je soms pas
later
De verzekeraars verwachten dat het aantal meldingen nog stijgt. “De
ervaring leert dat niet alle stormschade direct wordt ontdekt”, zegt de
woordvoerder van Interpolis. Mensen zien soms pas later dat dakpannen
zijn verschoven of dat er water binnen is gekomen. Bij een plat dak
begint dat meestal met een vochtplek of een kring op het plafond van de
aanbouw, of een muffe lucht in de garage.
Feiten op een rij
- Zo’n 1.000 stormmeldingen bij Interpolis en
Centraal Beheer op maandag 26 oktober, de meeste over platte daken.
- Bijna 500 meldingen bij Nationale-Nederlanden,
waaronder OHRA en ING Verzekeringen.
- €250 verplicht eigen risico rekent Univé bij
lekkage door storm.
- 2 keer per jaar controleren adviseert verzekeraar
Promovendum voor een plat dak.
Wat je verzekeraar wel
en niet betaalt
De opstalverzekering, de verzekering
voor je huis zelf, betaalt in de
meeste gevallen de schade binnen door lekkage van een plat dak, schrijft
Univé
.
Het herstel van het dak, de dakgoten en de afvoerpijpen zelf betaal je
wel uit eigen zak.
Lag er al een gat of scheur die je had kunnen laten maken, dan ben je
niet verzekerd. Univé noemt dat nalatigheid. Ook bij een volle dakgoot
kan je verzekeraar moeilijk doen, lees je in waarom
een dakgoot vol blad je claim kan kosten
. Ook bij een omgewaaide
schutting krijg je lang niet altijd geld, lees je in waarom
je bij een omgewaaide schutting vaak zelf betaalt
.
Zo check je je platte dak
na de storm
- Kijk eerst binnen. Zoek naar vochtplekken of
kringen op het plafond van de aanbouw, de garage of onder de dakkapel.
Doe dat ook na de volgende flinke bui.
- Haal blad en takken weg. Begin bij de afvoer, de
opening waar het regenwater het dak verlaat. Staat er na een droge dag
nog water op het dak, dan loopt het niet goed weg.
- Kijk naar de dakbedekking. Promovendum noemt
scheuren, bobbels en losse delen als signaal. Bij grind of leisteen op
het dak: ligt het nog overal?
- Klim niet zelf op een nat dak. Laat een dakdekker
kijken als je het niet veilig kunt bereiken.
- Meld schade meteen. Maak foto’s van het dak en het
plafond en bewaar de rekening van de dakdekker. Zo kun je laten zien dat
het om stormschade gaat en niet om achterstallig onderhoud.
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