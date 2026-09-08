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Opkoper bitcoins verliest rechtszaak in geschil rond beursgang

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 12:09
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DEN HAAG (ANP) - Het is de Nederlandse opkoper van bitcoins AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het bedrijf wilde via een beursnotering in Amsterdam institutionele beleggers nieuwe financiële instrumenten bieden om te investeren in de cryptomunt. Maar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf, waardoor het prospectus voor de beursgang eerder niet werd goedgekeurd door de toezichthouder.
De AFM heeft AMBTS aangemerkt als beleggingsinstelling. Deze instellingen moeten bij het prospectus, dat belangrijke informatie voor beleggers bevat, meer informatie aanleveren dan andere ondernemingen. AMBTS stelt geen beleggingsinstelling te zijn.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS terecht heeft geweigerd. De rechter gaat mee in de zienswijze van de AFM dat het document niet aan de vereisten voor een beleggingsinstelling voldeed.
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