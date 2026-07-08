Oplaaiend conflict rond Iran zorgt voor verliezen op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich strijdbaar had getoond tegenover Iran. Na beschietingen van tankers in de Straat van Hormuz verklaarde het staatshoofd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is en zinspeelde hij op zware aanvallen.

De prijzen voor olie stegen verder op de groothandelsmarkten, nadat de brandstof op dinsdag ook al duurder werd door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. De vrees voor een langere periode met hogere inflatie drukte vervolgens op het sentiment op de financiële markten.

De Dow-Jonesindex zakte 1,1 procent tot 52.348,39 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,3 procent tot 7482,71 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq steeg juist 0,2 procent tot 25.870,65 punten, onder andere doordat chipfondsen een goede dag hadden.