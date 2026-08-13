Opluchting bij beleggers zorgt voor koerssprong Adyen

AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het bedrijf meer dan 16 procent hoger, nadat Adyen over het tweede kwartaal een sterkere omzetgroei had gerapporteerd dan alom verwacht. Ook schroefde de onderneming haar omzetprognose voor het hele jaar op.

De koerssprong van het aandeel lijkt te wijzen op opluchting bij beleggers. Eerder dit jaar had Adyen nog meer dan een derde van zijn beurswaarde verloren.

Analisten wijzen ook op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en het binnenhalen van nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. Dat zijn volgens hen positieve ontwikkelingen die de eerdere zorgen over felle concurrentie tussen betalingsbedrijven weer een beetje wegnemen.

Mede dankzij de sterke koerswinst van Adyen ging de Amsterdamse AEX-index hoger de handel uit. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent hoger op 1119,59 punten.