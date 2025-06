Opluchting bij omwonenden Schiphol: stap in goede richting

DEN HAAG (ANP) - Omwonenden van Schiphol zijn blij met het oordeel van de rechter dat de luchthaven de natuurvergunning niet mag behouden. "Het laat zien wat wij steeds gezegd hebben: een natuurvergunning kun je op deze manier niet verlenen", zegt stichting SchipholWatch. "Het is haastwerk geweest." Ook de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) reageert opgelucht en noemt dit goed nieuws voor de omgeving en de natuur.

De rechter oordeelde dat de in 2023 aan Schiphol verleende vergunning onzorgvuldig was voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. De toenmalige minister van Natuur en Stikstof had in de berekening moeten aantonen dat er voldoende maatregelen waren getroffen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen.

Wat het vernietigen van de vergunning voor het aantal vliegbewegingen betekent, is volgens de organisaties nog niet goed te zeggen. "Voorlopig verandert dat niet, maar Schiphol is altijd uit op groei. Het is de vraag of ze nu ooit boven de 500.000 vluchten per jaar gaan komen", zegt een woordvoerder van MRS, de adviesraad die voor de omwonenden opkomt.

Goede richting

SchipholWatch noemt het besluit "een stap in de goede richting". "Schiphol zal ongetwijfeld in hoger beroep gaan, maar dit maakt wel duidelijk dat ze geen boerderijen kunnen opkopen om stikstofruimte te creëren. Het is goed dat de rechter dat ook zo ziet."

De stichting denkt ook dat de uitspraak gevolgen heeft voor andere projecten. "Bedrijven kunnen niet zomaar intern en extern salderen. Dit kan ook voor Rotterdam The Hague Airport gaan gelden."